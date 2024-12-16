وفاة أحد مشجعي مانشستر سيتي في مباراة الديربي!

فاجعة لأحد جماهير السيتي...

أصدر نادي مانشستر سيتي، بيانًا رسميًا اليوم الإثنين لتعزية مشجع قد توفى، أثناء مباراة الديربي، أمام مانشستر يونايتد، والتي خسرها الفريق السماوي، بطريقة درامية.

وخسر مانشستر سيتي، مساء أمس الأحد أمام الشياطين الحمر، بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، بهدفين لهدف، بعدما كان متقدمًا بهدف دون رد حتى الدقيقة 87.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن المشجع انهار بالقرب من أحد مداخل ملعب الاتحاد الذي استضاف المباراة، قبل أن يهرع إليه المشرفين لتقديم المساعدة الطبية، ونقله إلى المستشفى في سيارة اسعاف، ثم توفى هناك.

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وأشار التقرير وفقًا لأحد الشهود العيان على الواقعة، بأن المشجع تلقى الإسعافات لمدة تصل إلى 20 دقيقة، وحاول الجميع مساعدته بجهاز مزيل الرجفان، قبل أن يتم نقله إلى سيارة الإسعاف وسط صدمة كافة الحضور.

وكتب مانشستر سيتي في بيانه: "مانشستر سيتي، على علم بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة أحد مشجعينا، بعد حادث طبي في مباراة الأمس، قلوب من في النادي وصلواتهم لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب للغاية".

ويعاني مانشستر سيتي، بشكل كبير هذا الموسم على الصعيد المحلي والأوروبي، إذ تجمد رصيده بعد خسارة الأمس عند النقطة 27 في المركز الخامس من ترتيب البريميرليج، وبفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.