وارنوك يُطالب بإجبار توتنهام إكمال الموسم على ويمبلي

المدير الفني لكارديف سيتي يطلب طلبًا غريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب نيل وارنوك رابطة الدوري الإنجليزي بإجبار توتنهام على إكمال الموسم على ملعب ويمبلي، وعدم الانتقال لملعبهم الجديد حال تم افتتاحه هذا الموسم.

وخسر كارديف سيتي أمام توتنهام يوم أمس على ويمبلي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الـ21 للبريميرليج، ويرى مديره الفني "وارنوك" أن عدالة التنافس بين الفرق المتصارعة على النجاة من الهبوط تفرض مواجهة الجميع للسبيرز على نفس الملعب.

يوفنتوس يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع رامسي

إذ قال "يجب أن تُجبر الرابطة توتنهام على إكمال الموسم على ملعب ويمبلي. لا يجب أن تكون هناك أي أفضلية لمنافسينا. إنه ليس خطؤنا، كان يجب أن نلعب على الملعب الجديد".

"أعتقد أن عليهم التحرك الآن وليس بعد 6-7 أسابيع، عليهم إجبارهم على اللعب على ويمبلي حتى نهاية الموسم. ذلك لأجل نزاهة المنافسة".

يُذكر أن السبيرز كان يُفترض أن يبدأوا الموسم على ملعبهم الجديد لكن مشاكل في البناء حالت دون ذلك، وقد حدد فيما موعد آخر خلال سبتمبر لكن أيضًا لم ينجح النادي في افتتاح ملعبه، ليتم تأجيل الأمر حتى عام 2019.