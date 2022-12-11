واحدة تكفي! بونو يسلم جائزة رجل المباراة للنصيري

هيثم محمدهيثم محمد
|
Yassine Bounou celebrates with teammates.Getty
كأس العالمالمغرب vs البرتغالالمغربالبرتغالثقافةياسين بونويوسف النصيري

حارس عرين أسود الأطلس يواصل التعملق في قطر

شهدت كواليس مباراة المغرب مع البرتغال بادرة حسنة من حارس أسود الأطلس ياسين بونو مع زميله يوسف النصيري صاحب هدف الانتصار.

المغرب فاز السبت على سيليساو أوروبا بهدف نظيف سجله مهاجم إشبيلية، ليكتب التاريخ بالعبور للمرة الأولى نحو نصف نهائي المونديال.

وتم اختيار بونو رجل المباراة من قبل الجمهور عبر التصويت الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر صفحته وحساباته على مواقع التواصل.

ولكن حامي عرين المغرب اختار إهداء الجائزة لزميله في المنتخب وإشبيلية النصيري بسبب الهدف الحاسم الذي سجله وفاز به الفريق وعبر لنصف النهائي.

وسبق وفاز بونو بجائزة أفضل لاعب في المباراة عن اللقاء قبل الماضي ضد إسبانيا بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيحية قادت بلاده للتواجد بربع النهائي.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

219467 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 60774فرنسا، 2018
  • 44244ألمانيا، 2014
  • 84562إسبانيا، 2010
  • 29887إيطاليا، 2006
219467 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين