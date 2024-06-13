"واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي" .. نجم النصر يكشف عن إحباطه بعد استبعاده من اليورو!

ماذا قال نجم النصر عن استبعاده من كأس أمم أوروبا؟

أعرب أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن حزنه، إزاء الخروج من حسابات منتخب البرتغال، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بسبب الإصابة.

وتعرض أوتافيو للإصابة، بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة النصر والهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في 31 مايو الماضي، والتي شهدت خسارة النصر للقب بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي شهد إشهار 3 بطاقات حمراء.

وقال أوتافيو، عبر صحيفة Ojogo البرتغالية، "إنها أصعب لحظة في الموسم، وبلا شك، واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، أن أخسر المشاركة في بطولة أوروبا بسبب الإصابة، بعدما كنت جزءًا من التصفيات بأكملها، إنه أمر صعب للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لاعب النصر أن البرتغال هي إحدى الدول المرشحة للقب، وستبذل ما في وسعها لإعادة اللقب، الذي توجت به في 2016، إلى بلاده، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأنه سيدعمهم من الخارج ليتوجوا باللقب، فهم عائلة كبيرة وبهذه الطريقة يجب أن تسير الأمور على ما يُرام.

وتحدث أوتافيو، الذي وصفته الصحيفة بأنه يشعر بالإحباط إزاء خروجه من البطولة الأوروبية، عن خسارة البرتغال في ودية كرواتيا قبل البطولة، قائلًا "الهزيمة ليست إيجابية أبدًا، ولكنها بالتأكيد ستكون بمثابة إنذار بأنه ليست هناك مباريات سهلة في اليورو، جميع الفرق جيدة، ولكن البرتغال ستصل بقوة وثقة".

وتحدث أوتافيو عن مواطنه فرانشيسكو كونسيساو، مهاجم بورتو، المنضم إلى قائمة البرتغال، قائلًا "أعرفه جيدًا، إنه يمكنه مساعدة المنتخب كثيرًا، من خلال اسلوب (1 ضد 1)، فهو قوي جدًا، ويرى الهدف دائمًا في لعبته".

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة من يورو 2024، حيث يواجه التشيك في 18 يونيو، ثم تركيا في 22 يونيو، قبل أن يختتم المجموعة بلقاء جورجيا في 26 يونيو.