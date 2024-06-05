واثق من استمراره .. لويس كاسترو يكشف ما يريده مع النصر في الموسم القادم

المدرب لم يستطع الفوز بأي لقب رسمي هذا الموسم

أبدى لويس كاسترو المدير الفني للنصر ضمنيًا ثقته في استمراره مدربًا للفريق رغم خروجه دون أي ألقاب رسمية في موسم الأول، وقد كشف خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية عن أهدافه في الموسم القادم.

كاسترو وصل النصر بدعم من مواطنه كريستيانو رونالدو بداية الموسم المنتهي حديثًا، ورغم الآمال والطموحات الكبيرة، ورغم البداية الممتازة بالفوز على الهلال في النهائي والتتويج بالبطولة العربية، إلا أن خيبات الأمل توالت خلال الموسم بالخروج من دوري أبطال آسيا وفقدان فرصة المنافسة على لقب دوري روشن والخسارة أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر ثم السقوط أمامه مجددًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

المدرب البرتغالي أكد للرياضية أن هدفه الموسم القادم بناء فريق قوي يلعب كرة قدم بجودة عالية في النصر، مضيفًا "في الموسم المقبل، نريد أن نكون فريقًا قويًّا في الجانب الفني داخل الملعب، وبشكل مستمرٍّ في المباريات التي سنلعبها".



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أضاف حول طموحات الموسم المقبل "

سنبحث عن كثير من الجودة الفنية، وسنعمل بجدٍّ، ووفق طموحات عالية. أريد أن يصبح النصر فريقًا قويًّا، وأن يتمتَّع بقدرة مستمرّة على فعل أشياءَ مميَّزة في المباريات خلال الموسم المقبل، وأن يتسلَّح بطموحٍ كبير".

الرياضية أكدت أن المؤشرات في العالمي تؤكد بقاء كاسترو في منصبه الموسم القادم، حيث يمتد عقده لنهايته، خاصة مع الدعم الذي يحظى به من صناع القرار وقائد الفريق رونالدو.