واثق الخطوة يقف ملكًا.. تكريم "شمعي" فريد من نوعه لصلاح!

الكشف عن تمثال خاص بالمصري محمد صلاح في متحف مدام توسو في العاصمة الإنجليزية.

كشف متحف مدام توسو الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، عن أحدث إضافة في قائمته، ولم تكن سوى تمثالًا شمعيًا للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونشر حساب المتحف الرسمي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صباح الخميس مجموعة صور لمحمد صلاح مع تمثاله.

تمثال صلاح يظهر بالحجم الطبيعي، مرتديًا حلة بيضاء، وبابتسامته المعهودة، ويرفع إصبعي السبابة في الهواء كما يحتفل عادة بأهدافه.

Fresh off the pitch and red carpet ready, the King of Egypt has arrived! 👑 ⚽ pic.twitter.com/Ap6MwTGM2l — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 21, 2021

وكتب الحساب تعليقًا على الصور: "مباشرة بعد الخروج من الملعب وجاهزًا للسجادة الحمراء، ملك مصر وصل!"

صلاح، وفي فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تفقده للتمثال بدا منبهرًا للغاية من مستوى التفاصيل، والدقة العالية في التنفيذ، لدرجة أنه أزاح الجزء العلوي من الملابس ليرى ما إذا كانت عضلات بطنه منحوتة كما ينبغي.

محمد صلاح بيتطمن التمثال عنده عضلات بطن ولا لاpic.twitter.com/3DtaR8TW0d — كابتن ماجد (@MagedGazr) October 21, 2021

متحف مدام توسو، هو أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، ويوجد مقره الرئيسي في لندن، ومؤخرًا افتتح فرعًا له في دبي، كما يمتلك فروغًا في عدد من دول العالم.

وتم تسميته نسبة إلى مدام توسو مؤسسته، التي ولدت في عام 1761، وافتتح المتحف في عام 1835، واشتهرت بصنع تماثيل شمعية شديدة الإتقان بالنسبة إلى تلك الحقبة.

ويضم المتحف تماثيل لشخصيات رياضية وسياسية وفنانين، حتى أنه يضم تماثيل لشخصيات عالم مارفيل السينمائي، مثل كابتن أميركا، وبلاك بانثر، وسبايدر مان.

وعلى مستوى الشخصيات الرياضية، يضم متحف مدام توسو تماثيل لعديد الأساطير مثل الملاكم محمد علي، والعداء يوسين بولت، إلى جانب ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو إلى جانب آخرين.

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