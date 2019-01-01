واتفورد يرفض عرض باريس لضم دوكوري

النادي الفرنسي يبحث عن بديل للاعبه أدريان رابيو المتوقع رحيله هذا الشهر

تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض رسمي من أجل التعاقد مع عبدولاي دوكوري لاعب وسط واتفورد في يناير الجاري.

باريس يستعد لرحيل لاعبه أدريان رابيو، بعد رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد، ليصبح بطريقه للانتقال إلى برشلونة.

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ويطمح توماس توخيل المدير الفني لباريس، بالتعاقد مع لاعب وسط جديد لتعويض الرحيل المنتظر لرابيو.

صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية أكدت تقديم باريس لعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

وهو ما قابله نادي واتفورد بالرفض، لرغبته في استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

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ومن المتوقع أن يكون النادي الإنجليزي أكثر قابلية لبيع اللاعب في الصيف القادم.

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دوكوري انضم لواتفورد قادماً من رين الفرنسي في 2016 مقابل 8 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأصبح اللاعب واحداً من أفضل نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي، ليوقع على عقد جديد يربطه بواتفورد حتى 2023.