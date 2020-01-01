الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

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واتفورد 0 × 0 ليفربول

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    Liverpool celebrate Gini Wijnaldum's goal vs West Ham

    البدلاء / أدريان / كي جانا هويفير / جويل ماتيب / تاكومي مينامينو / كورتيس جونز / آدم لالانا / ديفوك أوريجي 

    ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / أليكس تشامبيرلين / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

    البدلاء / هوريليو جوميز / كرايج داوسون / إغتاسيو بوسيتو / ناثانييل شالوباه / روبرتو بيرييرا / أندري جراي / داني ويلبيك 

    واتفورد: يبدأ المدرب نيجيل بيارسون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من بن فوستر / كيكو فيمينيا / كريستيان كاباسيلي / كرايج كاثكارت / {دم ماسينا / ويل هيوز / إيتيان كابوي / إسماعيلا سار / عبدولاي دوكوري / جيرارد دولوفيو / تروي ديني 

    تشكيل الفريقين:

    في الوقت نفسه فإن واتفورد رغم معاناته لكنه أظهر تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وحتى رغم الهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية لكنه أظهر أداءً بارزًا لم تُعبر عنه النتيجة النهائية.

    وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة والانتصارات المتتالية ليقترب رويدًا رويدًا من الحصول على لقب البريميرليج الذي بات حسمه مسألة وقت ليس أكثر.

    أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد، وذلك على ملعب فيكارج رود في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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