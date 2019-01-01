وائل جمعة: المغرب من المرشحين الأوائل لكأس أفريقيا لهذا السبب

لاعب المنتخب المصري الأسبق يعتقد أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق اللقب الأفريقي

فيسبوك تويتر بلال محمد

رشح وائل جمعة لاعب المنتخب المصري السابق، والمحلل الرياضي الحالي، المنتخب المغربي للفوز بكأس الأمم الأفريقية بسبب مستواه.

ويستعد المنتخب المغربي لافتتاح دور الـ 16 من البطولة، بعد قليل أمام بنين في المباراة التي تجمع بينهما على استاد السلام.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب المغربي بدأ البطولة بشكل تدريجي، لم يستهلها بقوة أو ضعف لقد بدأ بطريقة متوازنة".

وواصل: "بالفعل مباراة الافتتاح أمام ناميبيا لم يكن الفريق في حالته، ولكنه دخل بعد ذلك مباراتين صعبتين، بالنسبة كان الأهم هو الفوز بالرغم من الأداء".

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تشكيلة أسود الأطلس أمام بنين📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/6RFK7gNVsG — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وأتم جمعة تصريحاته قائلاً: "إنما الأداء الذي قدمه لاعبو أسود الأطلس جعلت الفريق من المرشحين الأوائل للفوز بالبطولة".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة ناميبيا والمغرب، سيلعب أمام الفائز من مباراة أوغندا والسنغال في دور الثمانية من البطولة يوم 10 يوليو.