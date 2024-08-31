بعد خلافه مع هييرو .. النصر يحسم موقفه نهائيًا من رحيل نواف العقيدي

الحارس الشاب يتمسك بفرصته في المشاركة أساسيًا

كشف تقارير صحفية، عن موقف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر السعودي، مع تردد أنباء حول رحيله عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان العقيدي قد عاد إلى الملاعب في يوليو الماضي، بعد فترة إيقاف 5 شهور، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي الإساءة للإداريين بالمنتخب السعودي، وطلبه عدم الانضمام لمعسكر الأخضر في كأس آسيا، مع اشتراط اللعب أساسيًا في البطولة الآسيوية.

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وبعد انضمام الحارس البرازيلي بينتو إلى النصر هذا الصيف، يعتمد عليه المدير الفني لويس كاسترو بشكل أساسي منذ بداية الموسم، بينما تبدو حظوظ العقيدي ضعيفة في المشاركة، لذلك ارتفعت المؤشرات حول رحيله عن النادي العاصمي.

وكان برنامج "رياضة سكوب"، قد أكد أن العلاقة بين النصر وحارسه الشاب، نواف العقيدي، وصلت إلى طريق مسدود، بعد دخول الحارس في خلاف مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، بعد مطالبة الأخير باللعب أساسيًا على حساب البرازيلي بينتو كريبسكي.

ووفقًا للإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، فإن إدارة النصر لا تفكر في الاستغناء عن نواف العقيدي في الوقت الحالي، حيث كتب في تغريدة على حسابه بمنصة "X": "الكابتن نواف العقيدي مستمر مع النصر ولا يوجد فكرة للنصر بخروجه".

وأضاف: "النصر يحتاج الكابتن نواف .. واللي يحتاجه النصر لن يغادر".

يذكر أن وكيل العقيدي سبق وأن أحضر عرضًا لرحيل اللاعب على سبيل الإعارة، من نادي الرياض، مقابل 4 ملايين ريال، وتم رفضه من مسيري النصر الذين لا يمانعون بيع عقده حال وصول عرض مغرٍ لشراء عقده.