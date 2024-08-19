"تجاوز تحذيرات المهيدب ودعم رونالدو" .. هييرو يمهّد لإقالة كاسترو بخطوة جديدة بعد أزمة السوبر!

هل تنتهي أزمة النصر قريبًا؟

وسط تلويح إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، بالاستقالة من منصبه، على خلفية أزمة الصلاحيات وإقالة المدير الفني لويس كاسترو، يبدو أن الإدارة الرياضية بدأت التحرك بشكل فعلي، للبحث عن مدرب بديل، في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي.

ووسط خلاف دائر حول مصير لويس كاسترو، بات الاتجاه الأقرب هو رحيل المدرب البرتغالي، وهو الملف الذي فجّره الغضب الجماهيري الكبير، عقب الخسارة القاسية أمام جاره الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وذكر الناقد الرياضي محمد الدويش، عبر حسابه على منصة (إكس)، أن المدير الرياضي للنصر فيرناندو هييرو، يفاوض مدربين، ما يؤكد تحرك الإدارة الرياضية، للتعجيل بإقالة المدرب البرتغالي خلال الأيام المُقبلة.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هييرو قد اتخذ قرارًا بإقالة لويس كاسترو، ولكن الخطوة التي تفصل النادي عن الإعلان الرسمي، هي التوصل لاتفاق مع مدرب جديد، في حين جاء اسم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، ضمن أبرز المرشحين لقيادة الأصفر.

وكان المهيدب قد هدد بتقديم استقالته من رئاسة النصر، خلال 48 ساعة، في حال عدم منحه الصلاحيات الكاملة، والتي تكفله حق إقالة لويس كاسترو، والتعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية، خلال موسم الميركاتو الصيفي.