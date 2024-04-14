هيمنة بايرن ميونخ انتهت .. باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني رسميًا

باير ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه...

حسم باير ليفركوزن، لقب الدوري الألماني 2023-2024، لصالحه للمرة الأولى في تاريخه، قبل خمس مباريات من نهاية المسابقة.

فوز باير ليفركوزن، على فيردر بريمن، بخمسة اهداف دون رد، حسم اللقب لكتيبة المدرب تشابي ألونسو، بعد استمرار الفارق بينه وبين بايرن ميونخ وشتوتجارت أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة.

وجمع باير ليفركوزن بعد مرور 29 جولة 79 نقطة من 25 فوز وأربعة تعادلات، وسجل خالي من الهزائم، بينما يأتي كل من بايرن ميونخ، وشتوتجارت في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد 63 لكل منهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذا ينهي باير ليفركوزن، هيمنة بايرن ميونخ، على لقب الدوري الألماني والتي استمرت 11 موسمًا، منذ موسم 2012-2013.

وكلل تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، جهوده بتحقيق اللقب الأول له في مسيرته، وفي تاريخ ناديه، الذي سبق وأن حصل على المركز الثاني، في خمس مواسم سابقة.