هيلسينكي بطل La casa de papel: ميسي هو البروفيسور الحقيقي

بطل مسلسل البروفيسور يختار لاعبين من برشلونة للانضمام لهم

أجري الممثل الصربي، داركو بيريتش، والمعرف باسم "هيليسنكي" من مسلسل la casa de papel الإسباني مقابلة مع قناة برشلونة ليختار ليونيل ميسي ليقوم بدور البروفيسور.

العديد من النجوم في المسلسل المعروف عربيًا باسم "البروفيسور" كشفوا عن انتمائهم الكروي.

وقال هيليسنكي في حوار مع قناة البلوجرانا: ""أعرف إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان بصورة شخصية، كما التقيت مع أرتورو فيدال في أكثر من مناسبة. أنا وراكي نتحدث نفس اللغة رغم أنني صربي وهو كرواتي".

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وتابع: "في الموسم الحالي، حضرت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا من ملعب "كامب نو"، وأتمنى أن أتواجد في لقاء نابولي بإياب ثمن نهائي البطولة".

الممثل الشهير اعترف أنّه لا يشجع كثيرًا كرة القدم ولكنّه يحب برشلونة ويعرف أنّه الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، موضحًا أنّه يشجع فريق كرة السلة الكتالوني.

وواصل: "في الحقيقة "البروفيسور" لن يستطيع اللعب مثل ميسي، لكنني أراه أنسب شخص للقيام بدور البروفيسور في المسلسل، فهو شخص هادئ وقائد بالملعب".

واختتم: "جريزمان أشبه بشخصية دنفر، ولويس سواريز يذكرني بطوكيو، أما راكيتيتش فهو برلين وجيرارد بيكيه الأقرب لشخصية هيلسنكي".

جدير بالذكر أنّ المسلسل يُعرض حاليًا على شبكة "نيتفليكس" في موسمه الرابع.