هيفر يدخل تاريخ ليفربول في كأس إنجلترا

اللاعب القادم من أياكس أمستردام بدأ مسيرته مع الليفر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل المدافع الشاب كي جانا هيفر تاريخ ليفربول بعدما أصبح أصغر لاعب للفريق يُشارك في كأس إنجلترا.

واستفاد هيفر من الإصابة العضلية التي تعرض لها مدافع الريدز "ديان لوفرين" ليدخل بدلًا منه عند الدقيقة السادسة من مباراة الدور الثالث ضد ولفرهامبتون، وهو اللقاء الذي انتهى بخسارة رجال يورجن كلوب 2-1 وخروجهم من البطولة.

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وأصبح القادم من أياكس أمستردام أصغر لاعب من ليفربول يلعب في كأس إنجلترا بعُمر 16 عامًا و11 شهرًا و20 يومًا، وهو ثالث أصغر لاعب يُمثل الفريق في أي بطولة رسمية.

ولا يسبقه سوى الثنائي جاك روبينسون وجيروم سينكلاير وقد مثلا النادي وهما في عُمر 16 عامًا و6 أيام، وقد تخطى هيفر رقم بين وودبوم ليُصبح أصغر لاعب في كأس إنجلترا.

وانضم هيفر لليفربول صيف 2018 قادمًا من أكاديمية أياكس أمستردام، ويستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وقد مثل المنتخب الهولندي للشباب ويراه المدرب كلوب أحد المواهب الواعدة في النادي.