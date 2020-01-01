هيريرا يشعر بالعار والخليفي: سنخرج مرفوعي الرأس

أبرز تصريحات لاعبي باريس سان جيرمان بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن الخسارة مؤسفة وتجعله يشعر بالحزن بشكل كبير كون الفريق قدم الكثير هذا الموسم.

وحقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بالفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وعقب المباراة قال الخليفي إن المباراة النهائية لم تكن سهلة ولكن كان بإمكان فريقه تسجيل هدفين أو ثلاثة ولكن ذلك لم يحدث وانتهت المباراة بالخسارة.

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وأضاف: "كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكننا بعد هذا النهائي سنؤمن أكثر بحظوظنا في هذه البطولة وسنحاول من جديد العام المقبل"

وتابع: "أنا فخور بهؤلاء اللاعبين وعليهم أن يخرجوا مرفوعي الرأس على ما قدموه طوال الموسم، كان لدينا كل ما نحتاجه للفوز، لكن هذه هي كرة القدم"

وأردف: "أبارك لبايرن ميونخ على اللقب لقد استحقوا ذلك، إنه أحد أفضل الفرق في العالم ولعبنا أمامهم مباراة جيدة خسرنا فيها بهدف واحد فقط"

ومن جهته، قال أندير هيريرا إنه يشعر بالعار بعد هذه الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي حرمت باريس سان جيرمان من لقب تاريخي.

وأوضح: "نعتقد أننا قمنا بشيء مهم للغاية، لقد بنينا شيئًا مهمًا للنادي والجماهير وعلينا أن نفكر وفق ذلك من أجل المرحلة المقبلة، هي ليلة صعبة ولا توجد كلمات لوصف ذلك"

ومن جهته، قال ماركينيوس إن النهائيات تكسب ولا تلعب، ولكن مهما حدث يجب أن يبقى لاعبو باريس سان جيرمان فخورين بما حققوه، وفي النهاية كانت الغلبة لفريق امتلك العديد من الأسلحة للفوز.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد 9 سنوات من الاستثمار القطري.