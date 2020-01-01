هيريرا: نيمار يضيف كثيرًا لباريس سان جيرمان

تصريحات متوسط ميدان باريس سان جيرمان عن زميله نيمار

قال متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان أندير هيريرا إن زميله البرازيلي نيمار يعطي قوة كبيرة لفريق العاصمة الفرنسية ويعد أحد أبرز لاعبي العالم.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية للعام 2017، وذلك كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحول اللعب بجوار نيمار، قال هيريرا إن نيمار يضيف الكثير للمجموعة ويعطي قوة كبيرة للفريق خلال المواجهات التي يشارك فيها، مؤكدًا أن اللعب بجواره أمر خاص.

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وأضاف: "هو مميز للغاية وأنا أعرف ذلك منذ أن شاهدته في البرازيل، ولكن انتقالي إلى باريس سان جيرمان جعلني أتعامل معه وأراه عن قرب"

وتابع: "لكن هذا طبيعي بالنسبة للاعب مثل نيمار، ما يقوم به أمر بديهي كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق، لذلك فهو إضافة لأي فريق يرتدي قميصه"

وأردف: "في باريس سان جيرمان اكتسبت المزيد من الخبرات وأشعر أن التجربة مميزة، أنا ألعب هنا بجوار العديد من اللاعبين المميزين وهذا شيء يعطيني الحماس"

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يذكر أن نيمار قد تصدر عناوين الصحف منذ يومين على الرغم من توقف نشاط كرة القدم وتواجد النجم البرازيلي في بلاده، وذلك بسبب ارتباط والدته عاطفيًا بشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.