هيرنانديز يصل ميلان ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي

تحديد موعد الكشف الطبي للظهير الأيسر مع الفريق الإيطالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي، لصفقة ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى ميلان الإيطالي.

وصل المدافع الفرنسي اليوم، إلى مدينة ميلان الإيطالي من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الروسونيري، وإجراء الفحص الطبي.

ومن المتوقع أن يكون موعد الكشف الطبي للاعب صاحب الـ 21 عاماً، بين اليوم وغداً، وفقاً لمراسل موقع جول دوت كوم، قبل أن يوقع على عقد مدته خمس سنوات.

ثيو هيرنانديز قضي الموسم الأخير في الدوري الإسباني، معاراً من ريال مدريد إلى ريال سوسيداد، ولعب خلال تلك الفترة 24 مباراة صنع فيها هدفين وسجل هدفاً واحداً.

✨ريال مدريد يعلن عن توصله لاتفاق مع تشيلسي على بيع كوفاسيتش بعقد دائم✍️ pic.twitter.com/Ir6RsowYp6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وانضم هيرنانديز إلى ريال مدريد في 2017 قادماً من أتليتكو مدريد مقابل 24 مليون يورو، ولعب خلال اول موسم له مع الملكي 23 مباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي حصل مع الميرنجي، على دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.