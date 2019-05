هيرفي رينار يوجه التهنئة إلى اللاعبين المغاربة حول العالم

وجه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم التهنئة إلى لاعبي أسود الأطلسي في مختلف دوريات العالم عقب تحقيق العديد من البطولات.

المدرب الفرنسي غرد عبر حساب الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "تهانينا للاعبي أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياس ونصير مزراوي وزكريا لابيض على تحقيق لقب الدوري الهولندي مع فريقه.

وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014 بالحضور المغربي ليمدد رقمه القياسي الإجمالي إلى 34 لقبا للدوري الهولندي، ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

Félicitations N. Amrabat et A. Hamdallah pour leur titre de champion d’Arabie Saoudite.

Félicitations également M. Benatia et Y. El Arabi pour leur victoire en Emir au et à

Y. Belhanda en coupe de Turquie ! pic.twitter.com/1HMlrQAKwQ