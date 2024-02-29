"ذكروني بما حدث لي بكأس العالم للرجال" .. هيرفي رينارد يُهاجم سيدات فرنسا

مدرب الأخضر السابق يتحدث بعد خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية للسيدات

هاجم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، لاعبات فريقه بعد الخسارة في نهائي دوري الأمم الأوروبية للسيدات على يد إسبانيا.

وخسر منتخب فرنسا على يد إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية للسيدات بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية، مساء أمس الأربعاء.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب إسبانيا الأفضل في العالم، وفي أولمبياد باريس 2024 يجب منعهم من الفوز باللقب الثالث على التوالي".

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وأضاف: "في كل مرة نفقد الكرة بسرعة كبيرة لأنهم يضغطوا علينا فورًا، لقد فقدنا الكرة مع التفوق العددي في خط الوسط، ويجب عليك أن تكون عدوانيًا بدون الكرة وعندما تستعيدها لا يمكن أن تفقدها بتلك السهولة".

المدرب الفرنسي واصل: "تذكرت بما حدث لي مع منتخب المغرب بكأس العالم 2018 في روسيا، حيث واجهت منتخب إسبانيا الذي يمتلك في خط الوسط إنييستا وإيسكو وبوسكيتس، وكان لدي انطباع باللعب ضد هذا الفريق أمام سيدات إسبانيا".