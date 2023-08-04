هيرفي رينارد وسط النار .. أسلوبه المذهل مع السعودية غير مفضل في فرنسا!

أداء المدرب السابق للمنتخب السعودي لا يُعجب الجميع في فرنسا

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تعرض هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا لانتقادات حادة من لاعبة ليون السابقة، ميليسا بلازا، وذلك رغم تحقيقه نتائج ممتازة مع الفريق في كأس العالم للسيدات 2023 المقام حاليًا في أستراليا، حيث تخطى دور المجموعات متصدرًا لمجموعته بـ7 نقاط.

رينارد يعتمد في تحفيز اللاعبين خلال التدريبات وخاصة المباريات على الصراخ واستخدام كلمات وإشارات قوية بهدف بث الحماس والروح في قلوب لاعبيه، وقد حظي أسلوبه ذلك بإشادات كبيرة في السعودية خاصة خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، لكن يبدو أن الوضع مختلف مع اللاعبات في فرنسا حيث تعرض لانتقادات نارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بلازا كانت من أشد المهاجمين لرينارد وأسلوبه الذي وصفته بالرجولي جدًا، إذ قالت في تصريحات أبرزتها النسخة الفرنسية من موقع جول "رينارد يقضي وقته في الصراخ وبصوت عالٍ جدًا يؤذي الأذن ويجعل كلامه أجوف ويُفقده تأثيره. نرى ذلك كثيرًا في كرة القدم للأسف وأتعجب من إعجاب الناس عبر تويتر بحدوث ذلك وقدرة المدرب على الصراخ على اللاعبين لنصف ساعة أو 45 دقيقة، لكن إن كان ذلك ما يحدث أمام الكاميرات فلك أن تتخيل ما يُمكنه فعله حين لا تكون الكاميرا موجودة".

واصلت بلازا "الأمر لا يتوقف عند الصراخ بل كذلك حركات وإيماءات رينارد الرجولية كثيرًا، هذه السلوكيات الرجولية تلحظها بوضوح في نهاية المباريات حين تراه يتحدث مع الحكام، يكاد أن يُهددهم. هناك صلة بين تلك السلوكيات الرجولية التي ينتهجها خلال حديثه مع اللاعبات في المباريات والتدريبات وسلوكه البغيض في نهاية المباريات مع الحكام، ولكن الناس للأسف لا يربطون بين ذلك وذاك".

يُشار إلى أن رينارد حظي بتجربة ناجحة مع الأخضر وقد جدد عقده حتى عام 2027 قبل أن يتقدم باستقالته ويطلب فسخ العقد بالتراضي ليتولى مهمة تدريب منتخب فرنسا للسيدات في مارس الماضي.

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