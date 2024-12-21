عكس المتوقع تمامًا .. قرار مفاجئ من هيرفي رينارد قبل ساعات من مواجهة البحرين في خليجي 26

رينارد يتخذ قرارًا مفاجئًا في تشكيل الأخضر!

فاجئ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الجميع، قبل ساعات من الظهور الأول في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة حاليًا في الكويت.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره الأحمر البحريني مساء الأحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن المدرب رينارد قرر الاعتماد على نواف العقيدي بصفة أساسية في مواجهة البحرين، على الرغم من غيابه عن المشاركة مع الأخضر لمدة عام كامل بسبب الإيقاف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن فرص مشاركة سالم الدوسري في المباراة قد تضاءلت، على الرغم من خوض جزءًا من التدريبات الجماعية، بعدما ابتعد الفترة الماضية بسبب الإصابة في الوجه.

وفي نفس الوقت، يفاضل رينارد بين حسام تمبكتي وفراس البريكان، لمشاركة أحدهما بشكل أساسي ضد البحرين، بعد التحاقهما بالتدريبات الجماعية الأخيرة.

وتعافى البريكان من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل ودية ترينيداد وتوباجو، بينما تعرض المدافع حسان تمبكتي للإصابة يوم الإثنين وغاب أيضًا عن تلك الودية.