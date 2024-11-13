قبل مواجهة أستراليا .. هيرفي رينارد يستبعد لاعب الأهلي ويحدد موقف سلمان الفرج

الحيرة تسيطر على رينارد قبل مواجهة أستراليا

يستعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للظهور للمرة الأولى بعد عودته لقيادة المنتخب السعودي، وذلك خلال مواجهة أستراليا المقرر لها الخميس.

ويحل الأخضر ضيفًا على نظيره الأسترالي غدًا الخميس، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن رينارد قرر استبعاد الحارس عبد الرحمن الصانبي لاعب الأهلي، من التشكيل الأساسي لمباراة الأخضر ضد أستراليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن رينارد يفاضل بين أحمد الكسار ومحمد الربيعي، من أجل الاعتماد على أحدهما في المواجهة المرتقبة، وتبدو فرصة الكسار الأقرب للعب بشكل أساسي.

وأصبح هناك احتمالية لمشاركة سلمان الفرج في مباراة أستراليا، على الرغم من عدم قدرته على استكمال تدريبات الأخضر التي أقيمت الأربعاء.

وأكدت الصحيفة على أن مشاركة الفرج تعتمد على انخفاض الآلام في موضع الإصابة التي تعرض لها في الركبة.