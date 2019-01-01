هيرفي رينارد : لا توجد أزمة مع سالم الدوسري وفعلنا مثل ليفربول

يلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صعوبة المواجهة المُقبلة أمام المنتخب البحريني في مباراة نهائي كأس خليجي 24.

ويلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة، ملعب نادي الدحيل.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السعودي أمام البحرين، أكد رينارد على أن الأخضر لم يلعب بشكل دفاعي منذ بداية البطولة، وقدم مردودًا هجوميًا قويًا أمام البحرين وعمان في دور المجموعات.

وعن طريق اللعب أمام المنتخب القطري، أكد رينارد أن كل مباراة لديها استراتيجية خاصة وهذا أمر طبيعي في مثل هذه البطولات.

وضرب مدرب الأخضر المثل بفريق ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا وقال :"الفريق الإنجليزي سجل هدفًا بعد 3 دقائق فقط وتراجع للدفاع وحقق اللقب، وهكذا تُلعب بعض المباريات".

وشدد المدرب الفرنسي على أن الأخضر لعب أمام قطر بدون نجمي الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري، ولكن المنتخب يمتلك لاعبين أقوياء وأبطال آسيا.

وبالحديث عن مباراة النهائي قال : "ستكون مباراة صعبة ومعقدة أمام البحرين فلقد لعبنا معهم في المجموعات ونعرفهم جيدًا".

وحول حقيقة وجود خلاف مع سالم الدوسري لرفض الخروج في مباراة عمان قال : "بالعكس نحن نعمل كفريق ولا يوجد لدينا أي أزمات وأنا أمتلك شعورًا مذهلاً تجاه اللاعبين، ولا توجد أي أزمة مع سالم ولكن حاليًا نحن في عصر السوشيال ميديا فالأمر الصغير يتحول لأزمة كبيرة".

رينارد أنهى تصريحاته : "جئنا هنا من أجل الفوز بالبطولة فالمنتخب السعودي كبير ويمتلك عناصر مميزة، وهدفنا إعادة كأس الخليج للأخضر".