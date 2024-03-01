هاجمته لعدم التعرف عليها .. رينارد يتورط في موقف غريب مع مدربة إسبانيا!

لقاء صامت دون إلقاء التحية

موقف غريب تعرض له هيرفي رينارد مدرب منتخب فرنسا للسيدات، قبل مباراة فريقه ضد إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية، ليضطر للخروج من أجل تبريره.

المدرب السابق لمنتخب السعودية كان يركض بجوار نهر الوادي الكبير في إسبانيا، وذلك في الصباح السابق لنهائي دوري الأمم أمام إسبانيا، ليلتقي بالصدفة بمونتسي تومي مدربة الفريق الخصم التي كانت تسير بجوار إميليو جونزاليس الطبيب النفسي للفريق، دون أي تبادل للتحيات أو المصافحة مع رينارد.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن مونتسي استخدمت هذه الواقعة لتحفيز اللاعبات قبل اللعب ضد فرنسا، وأخبرتهن أن رينارد لم يتعرف عليها، لكنها لا يوجد لديها أدنى شك في أنه سيتعرف عليهن من خلال مستواهن على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخطاب نجح إلى حد كبير بسبب قوة نبرة المدربة الإسبانية التي تعكس شخصيتها، ولكن يبدو أن المدرب الفرنسي لم يقصد تجاهلها أبدًا.

وقال رينارد في تصريحات لـ"ريليفو":"لقد أخبرت مساعدي بالشيء نفسه، وهو أنه لم يتعرف علي، ربما كنت أركض بسرعة كبيرة".

وأضاف:"لم أكن أمشي بل أركض، كانت ترتدي القميص الإسباني الأزرق ومعها شخص آخر يرتدي زي أسود وهو أيضًا من إسبانيا، وعمومًا تهانينا لها وللفريق الإسباني، كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا الفوز".

يذكر أن إسبانيا تفوقت على فرنسا بهدفين نظيفين، لتتوج ببطولة جديدة على مستوى السيدات بعد الحصول على كأس العالم العام الماضي.