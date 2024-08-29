"لا أستطيع الرد" .. هيرفي رينارد يُعلق على إمكانية تدريب النصر!

هل يتولى رينارد المسؤولية بدلًا من كاسترو في النصر؟

علق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي ومنتخب سيدات فرنسا، على إمكانية تدريبه لفريق نادي النصر خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية إقالة البرتغالي لويس كاسترو.

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وأصبحت وضعية كاسترو داخل نادي النصر غير مستقرة، بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بخسارة كأس السوبر ضد الهلال، والتعادل في بداية مشوار دوري روشن السعودي ضد الرائد بهدف لمثله، حيث من الممكن إقالته حال حدوث تعثرات أخرى، وفقًا لما أكدته بعض التقارير.

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وكشف رينارد خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عن رأيه في مسألة تدريب النصر، حيث قال: "حاليًا لا أستطيع الرد على أي شيء، فأنا الآن أصبح مُدربًا حرًا".

وأضاف: "قضيت وقتًا رائعًا في المملكة، وأكن كل الاحترام والتقدير لتلك الفترة المميزة التي قضيتها هناك في حياتي".

وقدم المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد نتائج جيدة، أبرزها الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 بهدفين مقابل هدف، ليتولى بعدها تدريب منتخب سيدات فرنسا، ليترك منصبه بعد الخروج من أولمبياد باريس 2024.