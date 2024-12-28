فيديو | فقد أعصابه .. رينارد ينفعل على نجم المنتخب السعودي بسبب إهدار فرصة أمام العراق

شاهد رد فعل مدرب الأخضر

انفعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، على أحد نجوم فريقه، خلال مباراة العراق، بسبب إهداره لفرصة للتهديف.

ويحتاج الأخضر للتعادل على أقل تقدير أمام أسود الرافدين، من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26" المقامة حاليًا بالكويت.

وظهر رينارد منفعلًا على عبد الله رديف مهاجم الأخضر، بعدما أهدر فرصة محققة، من العرضية الأرضية التي أرسلها سلطان الغنام من الجهة اليمنى.

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ونجح حارس العراق جلال حسن في التصدي لها ببراعة، قبل أن تصل الكرة إلى عبد الله رديف الذي كان ينتظرها من أجل تسجيل الهدف.

ويعتمد رينارد على رديف بصفة أساسية، بعد إصابة الثنائي فراس البريكان وصالح الشهري، واستبعادهما من قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 26.