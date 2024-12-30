استبعد ثنائي المنتخب السعودي من المعسكر .. رينارد يحسم موقف عبد الإله المالكي بعد إصابته أمام العراق!

بعد إصابته في مباراة العراق؟

حسم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، موقف عبد الإله المالكي، لاعب وسط الأخضر، من معسكر الكويت، بعد إصابته في مباراة العراق، بالجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وحجز المنتخب السعودي مقعدًا في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد فوزه على العراق، حامل اللقب، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الثالثة، لينتزع وصافة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

وذكر مراسل برنامج "دورينا غير"، بأن رينارد قرر استمرار عبد الإله المالكي، في قائمة الأخضر، وعدم رحيله عن المعسكر، على غرار صالح الشهري وياسر الشهراني، بعد إصابتهما خلال البطولة الخليجية، ما يعني مؤشرات إيجابية بأن الإصابة خفيفة، وقد يكون اللاعب متاحًا لمباراة نصف النهائي، أو النهائي حال تأهل المنتخب السعودي.

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وتعرض المنتخب السعودي للعديد من الإصابات في صفوفه، سواءً خلال معسكر الرياض، قبل السفر للمشاركة في البطولة، مثل عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري، أو بعد السفر للكويت، حيث تم استبعاد فراس البريكان، واستدعاء مروان الصحفي بديلًا له، قبل بدء مشوار الأخضر في كأس الخليج، فيما تعذر ضم بديلين لصالح الشهري وياسر الشهراني، بسبب إصابتهما خلال البطولة.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع سلطنة عمان، الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك في الصليبيخات، في نصف نهائي كأس خليجي زين 26، فيما يتأهل الفائز للمباراة النهائية، المقررة السبت المُقبل، أمام المتأهل من الكويت والبحرين.