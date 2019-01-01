هيجواين يستعلم عن إمكانية العودة إلى نابولي

هيجواين رحل مغضوباً عليه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن جونزالو هيجواين طلب الاستعلام عن مدى إمكانية عودته من جديد إلى صفوف نابولي.

ويحاول يوفنتوس التخلص من هيجواين لإفساح المجال لمهاجم جديد، بحسب التقارير، وسط اهتمام من طرف روما بضمه.

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وأفادت "راي" أن هيجواين طلب من أخيه القائم بمهام وكيل أعماله أن يستعلم عن إمكانية عودته من جديد إلى نابولي.

رحيل هيجواين عن نابولي قبل عامين نحو يوفنتوس مقابل 94 مليون يورو قوبل بغضب شديد من جماهير مدينة الجنوب.

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وتم استقبال هيجواين بعدائية كبيرة في ملعب "سان باولو" عند اللعب ضد نابولي مع يوفنتوس في بطولتي الدوري والكأس.

وتشير آخر التقارير أن هيجواين أصبح منفتحاً لفكرة الانتقال إلى روما بعد خروجه من حسابات يوفنتوس.