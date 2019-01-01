الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

هيجواين ينضم لكريسبو وفيرون بعد التسجيل في هيديرسفيلد

التعليقات()
Getty Images
رقم جديد للنجم الأرجنتيني بعد التسجيل للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في افتتاح سجله التهديفي مع تشيلسي، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

هيجواين رحل عن ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وانتقل للبلوز معاراً من ناديه الأصلي يوفنتوس.

ليفربول .. الناجح الـ21، أم الفاشل السابع في البريميرليج؟

وبعد الإخفاق في التسجيل أمام بورنموث الجولة الماضية، تمكن هيجواين من زيارة شباك هيديرسفيلد تاون هذا الأسبوع.

اختيارات المحررين

وسجل صاحب الـ31 عاماً الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16، بمساعدة زميله الفرنسي نجولو كانتي.

ويصبح بذلك هيجواين هو ثالث أرجنتيني يحرز أهدافاً في البريميرليج بقميص تشيلسي على مدار تاريخه.

وينضم للثنائي هيرنان كريسبو صاحب الـ20 هدف، وخوان سباستيان فيرون الذي سجل هدفاً وحيداً.

من الأندية الأكثر استفادة في ميركاتو الشتاء؟

ويرتفع رصيد هيجواين إلى 37 هدف في 37 مباراة على مستوى الدوري الإيطالي والإنجليزي مع المدرب ماوريزيو ساري.

تشيلسي يطمح لتحقيق الفوز هذه الجولة، طمحاً في الانفراد بالمركز الرابع، حيث يتساوى بالنقاط مع أرسنال ولكل منهما 47 نقطة.

الموضوع التالي:
سيميوني يشيد بانضمام موراتا مؤكداً تكامله مع ثلاثي أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
من ركلة جزاء.. هازارد يشارك في هدفه رقم 200 في مسيرته
الموضوع التالي:
رسميًا - رفض استئناف متحدث النصر واعتماد إيقافه لمدة عام
الموضوع التالي:
بوفون يوضح موقفه من تمديد تعاقده مع سان جيرمان
الموضوع التالي:
جاريث بيل يعود لحسابات سولاري بعد نهاية الميركاتو الشتوي
إغلاق