هيجواين يحاول الهروب من جحيم إيطاليا

والنادي يساعده

حاول جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس، مغادرة إيطاليا في الساعات القليلة الماضية والعودة إلى بلاده الأرجنتين بعد تفشي فيروس كورونا في بلاد الأتزوري.

ويُفترض أن يكون هيجواين في الفترة الحالية داخل حجر صحي وعزل لمدة 14 يومًا بعد تأكد إصابة زميله دانيلي روجاني بكورونا واحتمالية انتقال العدوى له.

لكن بحسب ما كشفته صحيفة "ريبابليكا" فإن الدولي الأرجنتيني قد تم القبض عليه ليلًا في مطار تورينو وهو يحاول استقلال طائرة خاصة ليعود بها إلى بلاده.

المزيد من الفرق

فاصل ونعود ومبادرة إبراهيموفيتش.. ماذا قال اللاعبون على السوشيال ميديا اليوم؟

قوات الشرطة أوقفت هيجواين أثناء محاولته الخروج من تورينو، ليقوم اللاعب بتقديم شهادة طبية تُثبت خلوه من كورونا، لكن الشرطة لم تعتد بها وأجرت اتصالًا بإدارة يوفنتوس لبحث الأمر.

إدارة البيانكونيري أكدت صحة الاختبار الخاص بكورونا وأن عينة صاحب الـ32 عامًا سلبية، لتمنحه قوات الشرطة الإذن بالمغادرة، لكن عائق آخر برز أمامه في طريق العودة للأرجنتين.

إيطاليا تُعاني من عزل ومنع للطائرات أيضًا بسبب كورونا، ليكون لزامًا على هيجواين التسلل إلى إسبانيا وفرنسا ومنهم الطيران إلى الأرجنتين.

الصحيفة أكدت أن هيجواين قد وصل إلى أرض الأرجنتين بسلام ليل الأمس، وقد كشفت أيضًا أن سبب مغادرته إلى هناك ليس كورونا فحسب، بل لدعم والدته المصابة بمرض السرطان.

يذكر أن الأنشطة الرياضية في إيطاليا قد تم إيقافها لأجل غير مسمى، حيث تُعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا وتأثرًا بكورونا في أوروبا والثانية خلف الصين حول العالم.