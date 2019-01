لهذا غاب هيجواين عن صورة ميلان الجماعية مع الأمير عبد العزيز الفيصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار جونزالو هيجواين المزيد من الشكوك حول مستقبله مع ميلان بعدما غاب عن الصورة الجماعية للفريق مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل مواجهة يوفنتوس في السوبر مساء اليوم.

ويلتقي ميلان مساء اليوم في ملعب الملك عبد الله في المدينة الرياضية في جدة السعودية مع يوفنتوس على لقب كأس السوبر الإيطالي، والذي يحمل الفريق لقبه بعدما هزم البيانكونيري الموسم الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على تويتر صورة تجمع الفريق بكامل لاعبيه ومدربه جينارو جاتوزو مع رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية "الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل" موجهًا شكره للأمير السعودي على حُسن الاستقبال والضيافة.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) January 16, 2019