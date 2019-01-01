لهذا غاب هيجواين عن صورة ميلان الجماعية مع الأمير عبد العزيز الفيصل

هيجواين أثار الشكوك، لكن سُرعان ما عرف سبب غيابه عن صورة ميلان الجماعية قبل السوبر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار جونزالو هيجواين المزيد من الشكوك حول مستقبله مع ميلان بعدما غاب عن الصورة الجماعية للفريق مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل مواجهة يوفنتوس في السوبر مساء اليوم.

ويلتقي ميلان مساء اليوم في ملعب الملك عبد الله في المدينة الرياضية في جدة السعودية مع يوفنتوس على لقب كأس السوبر الإيطالي، والذي يحمل الفريق لقبه بعدما هزم البيانكونيري الموسم الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

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ونشر الحساب الرسمي للفريق على تويتر صورة تجمع الفريق بكامل لاعبيه ومدربه جينارو جاتوزو مع رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية "الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل" موجهًا شكره للأمير السعودي على حُسن الاستقبال والضيافة.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) January 16, 2019

ولوحظ فورًا غياب هيجواين عن تلك الصورة رغم أنها ضمت كامل اللاعبين حتى "المغضوب عليه" ريكاردو مونتوليفو، مما عزز الإشاعات حول قُرب قطع إعارته من يوفنتوس وانتقاله إلى تشيلسي.

وبعد دقائق من تلك الشكوك أوضحت المصادر المرافقة للميلان في جدة أن سبب غياب مهاجم ريال مدريد سابقًا هو خضوعه لجلسة علاج طبيعي لإعداده للمباراة، علمًا أن العديد من المصادر الصحفية رجحت عدم لعبه اللقاء أو على الأقل تواجده على مقاعد البدلاء لحساب المهاجم الشاب باتريك كوتروني.