هيجواين: تعبت مما حدث معي وسيكون عام رد اعتباري

أبرز تصريحات جونزالو هيجواين بعد مباراة يوفنتوس ونابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم نادي يوفنتوس إنه تعب من كثرة الحديث عن رحيله، كما أضاف أنه سعيد بالانتصار في مباراة صعبة أمام نابولي، مؤكدًا أن الأمور ليست شخصية ضد نادي الجنوب.

وحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في قمة الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، قال جونزالو هيجواين في تصريحات لبي إن سبورتس إنه بالفعل قد أرهق من كثرة الحديث عن رحيله عن الفريق ومما حدث معه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا العام سيكون عام إثبات ذاته.

وأضاف: "كانت مباراة صعبة بالطبع كما تكون صعبة في كل موسم، ولذلك حتى رغم سيطرتنا طيلة الساعة الأولى كدنا نفقد النقاط الثلاثة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وتابع: "آمنا بحظوظنا حتى النهاية ونجحنا في العودة والفوز بالنقاط الثلاثة وتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة، جاء نتيجة لضغط كبير"

وأردف: "لقد تعبت من الحديث عن شائعات رحيلي، أنا ألعب والكثيرون يتحدثون حول أشياء لا علاقة لي بها، سألعب هذا الموسم لأثبت كفاءتي وقوتي"

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يذكر أن جونزالو هيجواين كان قد خرج من يوفنتوس على سبيل الإعارة قبل بداية الموسم الماضي إلى ميلان، ثم إعارة أخرى إلى تشيلسي.