"أزمته مع هيثم عسيري مستمرة؟!" .. ماتياس يايسله يفاضل بين "ثنائي غريب" لتعويض غياب فراس البريكان أمام الهلال في السوبر

المهاجم صداع في رأس يايسله قبل كلاسيكو الأهلي والهلال..

مؤكد أن غياب المهاجم فراس البريكان عن الأهلي أمام الهلال في كلاسيكو كأس السوبر السعودي أربك حسابات المدرب الألماني ماتياس يايسله، لكن المُربك أكثر هي البدائل التي يفاضل بينها الأخير لتعويض غياب مهاجمه المصاب.

فراس كان قد أصيب بتمزق عضلي خلال مواجهة فايس لينز النمساوي وديًا، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد 2024-2025.

وبحسب الصحفي الرياضي عبدالله أحمد فإن يايسله يفاضل حاليًا بين الجناحين فهد الرشيدي وعبدالكريم الدارسي للدفع بأحدهما كـ"مهاجم" أمام الزعيم، لتعويض غياب البريكان.

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مفاضلة الألماني بين جناحين محل عديد علامات الاستفهام، ليعيد للصورة الأزمة التي تفجرت الموسم الماضي بشأن موقفه من المهاجم هيثم عسيري، إذ أكدت عديد التقارير أن الأخير طلب الرحيل عن الراقي، في ظل تهميش يايسله له، ويبدو أنه لا يزال غير مقتنعًا به.

عسيري شارك الموسم الماضي في سبع مباريات فقط في مختلف البطولات بواقع 30 دقيقة!

يذكر أن كلاسيكو الهلال والأهلي من المقرر أن يقام اليوم الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس السوبر، على أن يلتقي الفائز في النهائي بالمتأهل من مواجهة النصر والتعاون؛ المقرر لها غدًا الأربعاء.