هيتزفيلد: تعاقد بايرن مع ساني سيكون رسالة دولية

بايرن يواصل مطاردة نجم سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب أوتمار هيتزفيلد، مدرب بايرن ميونخ السابق، النادي بضم ليروي ساني من مانشستر سيتي لما سيشكله من إضافة ورسالة للمنافسين.

وتتحدث التقارير عن اقتراب ساني من الانضمام لصفوف بايرن ميونخ مقابل قرابة 100 مليون يورو في الأيام المقبلة.

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وقال هيتزفيلد مع "بيلد": "بايرن يحتاج لاعب من نوعية ساني، التعاقد معه سيكون رسالة قوية للمنافسين على الصعيد الدولي".

وأكمل: "يجب تفهم أن لتضم لاعب مثله يجب أن تدفع العديد من الأموال، ولكن يجب الحذر من الدفاع لأن الشباب مثل لوكاس وبافارد يحتاجان للصبر والوقت".

وعن مباراة السوبر مع بوروسيا دورتموند: "إذا فاز دورتموند فذلك يعني أنه قادر على منافسة بايرن هذا الموسم، تعجبني فلسفتهم والعقلية الجديدة للفريق".

وختم: "الفريق قدم سوق انتقالات مميزة، والتعاقد مع هوملز هو الأفضل، في المقابل ببايرن هناك كوفاتش صاحب شخصية وفلسفة وعرف كيف يتعامل مع وضعية ريبيري وروبن بختام مشوارهما".

ويلعب بايرن مع دورتموند في كأس السوبر الألماني مساء السبت.