"هو وزوجته وراء الجريمة".. والدة نجم منتخب المكسيك تتهمه بقتل شقيقته!

من أمر بإطلاق النار؟

قتلت المذيعة وعارضة الأزياء المكسيكية باولا سالسيدو، شقيقة لاعب كروز أزول كارلوس سالسيدو، يوم 29 يونيو 2024 بطلقات نارية، بينما كانت بصحبة طفلها عند مخرج سيرك ترفيهي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الصحفي كارلوس خيمينيز، إن مكتب المدعي العام لولاية المكسيك اعتقل متهمين بقتل المرأة البالغة من العمر 29 عامًا.

وأضاف: "اعترف المتهمان أمام المحكمة بأنهما يتعاطيان مواد محظورة، وخرجا بحثًا عن المال من أجل الشراء، وهناك التقيا باولا التي كانت ترتدي ملابس (تبدو غالية) وسيارة جيدة، فقررا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومت فأطقوا عليها النيران ما تسبب في وفاتها".

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وحسب خيمينيز، فإن عائلة باولا تصر على أن شقيقها كارلوس سالسيدو الذي لعب لمنتخب المكسيك حتى عام 2021، هو المدبر الفعلي لجريمة القتل، إذ نقل عن والدتهما (ماريا): "كارلوس وزوجته أندريا نافارو هما المدبران لمقتل باولا".

وأضافت في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "العدالة لابنتي، السبب الحقيقي وراء رغبة كارلوس في مغادرة البلاد، هو أنه وزوجته أندريا نافارو هما العقول المدبرة لمقتل باولا".