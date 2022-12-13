"هؤلاء أولادي".. رسالة من بوجبا لفرنسا قبل مواجهة المغرب

رسالة تحفيزية من بوجبا لزملائه

أرسل النجم الفرنسي بول بوجبا رسالة تشجيع إلى "أولاده" في الوقت الذي يستعد فيه منتخب الديوك لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان بوجبا قد أجبر على الابتعاد عن المونديال بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريق يوفنتوس، والتي أجرى بسببها عملية جراحية في الركبة أبعدته عن قيادة خط وسط فرنسا.

لكن بوجبا حاول التواصل مع عناصر المنتخب الفرنسي، وذلك من خلال مكالمة فيديو جمعته مع اللاعب كينجسلي كومان، استغلها بول لإرسال رسالة لزملائه.

وقال لاعب اليوفي في رسالته: "معًا! أنا معكم. أعطيكم كل قوتي. كل قوتي لهذه المجموعة. هذه مجموعتي، هؤلاء هم أولادي!".

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سوف يلعب ضد المغرب يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.