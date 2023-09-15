"هويلند هو هالاند الجديد؟ اللورد بندتنر كان أفضل منه!"

المدرب السابق لنجم الشياطين يكشف عن الاختلاف الأهم بين الثنائي

آمال كبيرة تعلقها جماهير مانشستر يونايتد على النجم الدنماركي راسموس هويلند، ولكن مدربه السابق خرج بأنباء تبدو صادمة لهم جميعًا.

يونايتد قام بالتعاقد مع هويلند من أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 72 مليون جنيه استرليني، وسط توقعات بأن يكون مهاجم مانشستر الجديد منافسًا لنظيره إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

كريستيان مورو الذي عمل مع هويلند كمدرب عندما كان عمره 12 سنة، يؤمن أن نيكلاس بندتنر لاعب آرسنال السابق المعروف بلقب "اللورد" كان يمتلك قدرات فنية أفضل من مهاجم الشياطين الحمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مورو في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"يمكن إجراء مقارنة جيدة ومثيرة للاهتمام بين هويلند ونيكلاس بندتنر، كلاهما رقم تسعة ولديهما قدرات جسدية جيدة للغاية وكذلك نفس روح الدعابة"

وأضاف:"بندتنر كان لدية موهبة كروية طبيعية أفضل من هويلند، لذلك كان يتعامل مع الأمور باستخفاف وتأثر بكل العوامل الخارجية من حوله، راسموس مختلف تمامًا، ربما لديه نفس الحب للساعات والسيارات مثل بندتنر ولكنه يتمتع بعقلية أفضل ومنضبط للغاية ويدرك تمامًا طبيعة العمل الشاق الذي يحتاج للقيام به مع يونايتد".

يذكر أن هويلند شارك في مباراة واحدة فقط كبديل مع مانشستر حتى الآن وتعرض لإصابة خفيفة، حيث يأمل في التعافي منها سريعًا لبداية انطلاقته الحقيقية في أولد ترافورد.