هونيس يعلنها: نعم بايرن ميونخ يتفاوض مع رانجنيك.. وهذا هو موعد القرار!

رانجنيك يقترب من بايرن ميونخ...

أكد أولى هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، عن وجود مفاوضات بين إدارة ناديه، ورالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، لقيادة الفريق البافاري، في الموسم القادم.

وتسعى إدارة بايرن ميونخ، لإيجاد مدربًا بديلًا، لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفي الأيام الماضية ارتبط النادي البافاري بالتعاقد مع رانجنيك.

وقال هونيس في تصريحات صحفية، عن مدرب بايرن ميونخ القادم: "أعتقد أننا سنتخذ قرارنا حول المدرب الجديد خلال أسبوع".

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وكان المدرب النمساوي، قد خرج في تصريحات قبل أيام، أكد فيه عن وجود مفاوضات مع الفريق البافاري، وبحسب التقارير الصحفية، فإن رانجنيك لا يمانع خوض تجربة تدريب بايرن ميونخ.

ونفى هونيس، في تصريحاته وجود أي مفاوضات مع زين الدين زيدان، وقال: "أنا متأكد بأنه لم يتحدث معه أحد".