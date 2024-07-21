"تخيل أن تعيش في أمريكا ورئيسك ترامب" .. هونيس يعلق على مشاركة ألمانيا في اليورو!

ما علاقة الرئيس الأمريكي السابق بأمم أوروبا؟!

واصل الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أولي هونيس تصريحاته الغريبة وذلك في مؤتمر صحفي للتعليق على مشاركة ألمانيا الأخيرة في أمم أوروبا واستعدادات ناديه للموسم الجديد.

واشتهر نجم الكرة الألمانية السابق بتصريحاته غير المألوفة التي تسببت بمشاكل شخصية عدة له ولناديه، وصداماته العلنية التي آخرها كانت مع مدرب بايرن السابق توماس توخيل الذي انتقد مؤخراً كلمات هونيس السلبية المتواصلة عنه.

وقال هونيس في تصريحات مع "Abdenzeitung" بمؤتمر صحفي الأحد: "تطور المنتخب الألماني كان هائلاً، كما يقول الإنجليز هناك المزيد سيأتي، كل يوم أصحو من النوم في تيجيرنسي وأغسل أسناني وأكون سعيداً لأنني في ألمانيا، تخيل نفسك تعيش في أمريكا ورئيسك ترامب".

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وأتبع: "لقد خسرنا بأقل الهوامش من إسبانيا وبرأيي ذلك أمر مقبول بالنظر أن هذا المنتخب ينمو وسيحتل العالم في الأعوام المقبلة، ناجلسمان كان محقاً بقراره إعادة كروس، لعب بشكل مميز".

وعن بايرن ميونخ: "أتمنى رؤية فيرتس في صفوفنا، وأريد من كومباني أن يعيد هاري كين لقوته ويعرف كيف يوظف أوباميكانو الذي رأيناه يقدم بطولة يورو كبيرة".