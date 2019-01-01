هوملس: ليفاندوفسكي الأفضل وتجربتي مع كلوب رائعة

تعرف على تصريحات هوملس حول ليفاندوفسكي وكلوب

أكد ماتس هوملس، قلب دفاع بوروسيا دورتموند، أنّ روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، هو أفضل لاعب حاليًا في الدوري الألماني متذكرًا فترة العمل تحت قيادة يورجن كلوب.

ليفاندوفسكي سجل 16 هدفًا في 11 مباراة لعبها بايرن ميونخ في الموسم الحالي بالدوري الألماني.

وقال هولمس في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الألماني: "نمتلك العديد من العناصر الشابة وفقط 3 أو 4 لاعبين كبار وبالتالي نحتاج للكثير من العمل سويًا لنستفيد من إمكانيات الشباب وخبرات الكبار".

وتابع: "بالنسبة لي الفوز بكأس العالم كان أفضل بطولة حققتها ولكن أيضًا لن أنسى أول لقب حققته في 2002 مع بايرن ميونخ حينما خسر ليفركوزن أمام كولن وانتصرنا نحن على نورنبرج في الجولة الأخيرة وخطفنا اللقب".

صاحب الـ 30 عامًا أكد أنّه تعامل مع العديد من المدربين ولكن سنواته تحت قيادة يورجن كلوب كانت الأكثر نجاحًا وإثارة في مسيرته وحقق فيها العديد من الإنجازات.

وأردف: "مباريات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند هي الأمتع بالنسبة لي سواء في الدوري أو الكأس أو الأبطال ورغم أنها تتسم بالإثارة والحدة ولكنني خضتها عديد المرات وبالتالي أصبحت عادية".

واختتم: "روبرت ليفاندوسكي هو حاليًا أفضل لاعب في الدوري الألماني لكونه قادرًا على تسجيل العديد من الأهداف ويستمر في ذلك لعدة سنوات. هناك أيضًا تياجو ألكانتارا وجادون سانشو بجانب العديد من المواهب الصاعدة أمثال كينجسلي كومان وسيرج جنابري".

جدير بالذكر أنّ هوملس بدأ مسيرته في بايرن ميونخ قبل الإنتقال إلى دورتموند ثم العودة إلى البافاري وبعدها القدوم مجددًا إلى أسود الفيستيفال.