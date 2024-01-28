هولندي والأفضل بالليجا .. 4 أسماء جديدة مرشحة لخلافة تشافي في برشلونة

برشلونة يواصل سعيه للاتفاق مع مدرب جديد

دخل 4 مدربين جدد لقائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب برشلونة، خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن عن أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن تشافي بعد خسارة برشلونة الثقيلة على يد فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالدوري الإسباني، عن أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن صفوف البلوجرانا.

وكشف الصحفي جيرارد روميرو، عن أن الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد، والحاصل على جائزة أفضل مدرب بالدوري الإسباني الموسم الماضي، مرشحًا لخلافة تشافي في برشلونة.

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وأضاف روميرو أن ألجواسيل ينتهي عقده مع سوسيداد في 30 يونيو 2025، ولذلك سيكون من الصعب إبرام اتفاق من أجل التعاقد معه لخلافة تشافي.

وأكد روميرو على أن الألماني يورجن كلوب يظل هو حلم جوان لابورتا رئيس برشلونة، خاصة وأنه أعلن رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، حيث تبذل الإدارة قصارى جهدها للتعاقد معه، على الرغم من أنه سيحصل على إجازة لمدة عام على الأقل كما أعلن من قبل.

وينضم إلى ألجواسيل وكلوب، المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، الذي كان زميلًا للبرتغالي ديكو تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد، وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اسمان آخران ينظر لهما برشلونة حاليًا، أحدهما هو ميجيل ميشيل المدير الفني لفريق جيرونا، الذي ينافس على صدارة الدوري الإسباني، بجانب الثنائي تياجو موتا ورافائيل ماركيز.