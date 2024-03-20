مبابي يقتحم المعركة.. هنري يرفض قرار ريال مدريد بشأن الأولمبياد!

"لن أتوقف عند هذا الحد"

تغنى تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي سيرحل عن الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.

وقال هنري في مقابلة مع Le Parisien: "يمكن لكيليان الذهاب إلى أي مكان يريده، وسيتخذ القرار الصحيح، سواء كان ذلك ريال مدريد أو أي مكان آخر، سيكون جيدًا أينما ذهب، نحن نتحدث عن وحش، دعونا نكون سعداء لأنه فرنسي، العالم يحسدنا عليه".

وأضاف: "مشاركة مبابي في أولمبياد باريس 2024؟ لم أتحدث معه حول هذا الموضوع بعد، لكن ماذا تريد مني أن أقول له وماذا تتوقع أن يقول؟ هل سيتقاتل مع ناديه (ريال مدريد)؟ كن حذرًا نحن نتكهن دون معرفة وجهته الفعلية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "لكنه إذا ذهب إلى ريال مدريد، فإننا نعلم بالفعل أنهم لن يسمحوا للاعبيهم بالرحيل (أرسل بريدًا إلكترونيًا يفيد رفضه إرسال لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد)".

وختم: "لن أتوقف عند هذا الحد، نحن نتحدث عن كيليان، لكن هناك أيضًا كامافينجا وتشواميني وميندي، سأستمر في المحاولة حتى النهاية، لأنني أريد أفضل فريق، لكن ما الذي يمكن فعله بخلاف أن نكون مهذبين ونطلب ونطلب مرارًا وتكرارًا؟ إنه مثل عندما تطلب في عيد الميلاد نفس الهدية من والديك 10 مرات دون نتيجة، ثم تعود وتطلبها للمرة الحادية عشرة!".