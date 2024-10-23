"مندهش أنكم متفاجئون".. هنري يكتفي بـ5 كلمات لوصف ريمونتادا ريال مدريد ويلوم مدرب دورتموند

كلمات قوية من النجم الفرنسي

لم يظهر تييري هنري أسطورة كرة القدم الفرنسية، أي اندهاش من العودة الاستثنائية لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يرد في الشوط الثاني بـ5 أهداف عن طريق فينيسيوس جونيور (هاتريك) ولوكاس فاسكيز وأنطوني روديجر.

وقال هنري، في مقابلة مع "CBS Sports": "هذا هو تراث دوري الأبطال، كنت أتوقع ذلك، لا أعرف لماذا بعضكم متفاجئ، لقد رأيت هذا الشوط الأول، ورأيت هذا الشوط الثاني، ورأيت هذه النتيجة مرات عديدة من قبل، أنا مندهش من أنكم متفاجئون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنت أتوقع ذلك بكل صدق، لابد أن أقول شيئًا، وهذا يحدث لأي مدرب شاب، لقد كنت في هذا الموقف، لقد انتقل (نوري شاهين) إلى دفاع من 5 لاعبين مبكرًا جدًا، لا تفعل هذا الأمر ضد فريق مثل ريال مدريد عندما تكون متقدمًا 2-0".

وتابع: "لقد دافعوا جيدًا بـ4 لاعبين، فلماذا تغير الخطة، وتسمح لهم بالبقاء في نصف ملعبك، عندما تكون (في الاستوديو) يكون من الواضح أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك، لكن عندما تكون على مقاعد البدلاء تتغير الأمور".

وختم: "'كنتم تتحكمون في اللعبة بدفاع من 4 لاعبين، أعتقد أن مدرب دورتموند انتقل مبكرًا جدًا إلى دفاع من 5 لاعبين، وسمح لهم لهم بالبقاء حول منطقته، وقد عاقبوه".