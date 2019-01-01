هنري: تعلمت الكثير في موناكو والفشل جزء من النجاح

تيري هنري المدير الفني السابق لفريق موناكو والحالي لمونتريال امباكت يتحدث عن تجربته في التدريب بالدوري الفرنسي.

أعرب النجم الفرنسي تيري هنري المدير الفني الحالي لفريق مونتريال امباكت عن سعادته بالتجربة التي حظى بها رفقة فريق موناكو في الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أن فشله في موناكو منحه الكثير من الأمور ليتعلم منها من أجل مستقبله.

وقال هنري: "عليك أن تبدأ في أحد الأماكن من أجل أن تحصل على الخبرة، وبالنسبة لي كانت البداية في بلجيكا وموناكو لقد تعلمت الكثير للغاية من التواجد معهما".

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وأضاف: "الأمر ليس شخصي ولا يخصني أنا فقط بل تلك هي قصة حياة الجميع، يجب أن تقع أولًا في الحياة لكن حقيقتك تكمن في كيفية نهوضك من جديد".

وأكمل: "الأمور لم تسر على أفضل ما يرام في موناكو ويمكنني أن ألجأ للكثير من الأعذار لكن في النهاية لن يغير ذلك أي شيء، الآن أنا هنا مدربًا لمونتريال".

وأنهى تصريحاته: "لقد تعلمت الكثير والخطأ الوحيد الذي يمكن لأحدهم الوقوع فيه هو عدم التعلم من تلك الفترات، وعدم المقاومة والقتال".

جدير بالذكر أن هنري كان قد تولى تدريب فريق مونتريال إمباكت الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي بداية من يوم الخميس الماضي ولمدة عام ونصف وتحديدًا حتى صيف ٢٠٢١.