هنري: آرسنال في دمي وأحلم بتدريبه أو حتى قص عشب ملعبه!

تييري هنري ينحدث بعاطفته عن آرسنال

قال أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم آرسنال وبرشلونة سابقًا إنه يحلم بالعودة إلى ملعب الإمارات من جديد كمدرب، أو حتى لقص العشب الخاص به إن لزم الأمر.

وكان هنري قد قضى أفضل سنوات عمره في آرسنال قبل الرحيل عن صفوف الفريق في صيف العام 2007 لارتداء قميص برشلونة، الرحلة التي منحته لقب دوري أبطال أوروبا.

ولكن حول آرسنال، تحدث هنري في تصريحات لـ فور فور تو عن الأثر العاطفي الذي تركه النادي اللندني في قلبه وأمنياته بالعودة إلى ملعب الإمارات من جديد.

وقال هنري: "إذا سألت أحد مشجعي آرسنال عما إذا كانوا يرغبون في تسجيل هدف لصالح الفريق، سيقولون نعم. عندما أتحدث عن النادي، أشعر أنه مدينة فاضلة، حلم من أحلام لا نهاية لها ولكن يجب أن نكون على أرض الواقع".

وأضاف: "ينجرف الناس بعيدًا عندما أقول إنه فريقي، لكنني أشعر به في دمي ، أنا من مشجعي آرسنال قبل أن أصبح لاعبًا له، ولمثل هذا أشعر بالحنين إلى كل شيء هناك".

وتابع: "لذا إذا سألتني إذا كنت أرغب يومًا ما في تدريب آرسنال ، فعندئذ سأقول نعم. إذا سألت ما إذا كنت أرغب يومًا ما في أن أكون لاعبًا لفريق آرسنال، فعندئذ أيضًا سسأجيب بنعم. إذا سألت ما إذا كنت أرغب في يوم من الأيام في قص العشب في ملعب الإمارات حتى، فعندئذ نعم ".

وأردف هنري: "إذا سألتني هل أنا أحلم، نعم أنا أحلم. لكن عندما لا تحلم، تكون مستيقظًا وهناك حقيقة، أفكر بالطبع في العودة إلى ملعب الإمارات كمدير فني كأحد أهدافي المستقبلية".

وأكد: "هل أحب تدريب آرسنال؟ نعم. هل أحب الذهاب إلى برشلونة؟ نعم. هل أرغب في اللعب مع آرسنال مرة أخرى؟ أود أن ألعب معهم مرة أخرى، لكن الحقيقة هي أنني لا أستطيع!

واسترسل في السياق ذاته: "أنا في منحنى التعلم الخاص بي، أريد أن أبلي بلاء حسنا للفريق الذي أدربه، ثم سيخبرنا الوقت عن الخطوات القادمة، إذا لم تنجح، فلن تحصل على هذه الفرص".

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واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا أركز فقط على ما يمكنني التحكم فيه، والباقي هو مدينة فاضلة ضخمة، هل أحببت أن أغني مثل ليونيل ريتشي؟ نعم، لكنني لا أغني مثل ليونيل ريتشي ولا أستطيع ذلك".