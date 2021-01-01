هندرسون يوضح حقيقة مشاجرة أليسون وروبرتسون

جوردان هندرسون قائد ليفربول يوضح حقيقة المشاجرة بين أليسون بيكر وأندي روبرتسون بعد الخسارة من ليستر سيتي.

نفى جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول الأخبار المنتشرة عن المشاجرة التي وقعت بين حارس مرمى الريدز أليسون بيكر والظهير أندي روبرتسون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مثل تلك الأخبار لا تمت للواقع بصلة.

وقال هندرسون: "لا أعتقد أنني في حاجة حتى للتعليق على تلك الأشياء، أحدهم يجلس خلف الشاشة ويطلق مثل تلك الإشاعات عن المدير الفني أو غرفة الملابس، ولا يجب أن تنتظروا النفي مني".

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وأضاف قائد الريدز: "لن أعلق على ذلك الأمر، وسأتعامل معه بنفس الطريقة الخاصة بإشاعة مشاجرة ديلي آلي وروبرتسون".

وأكمل عن رد فعله عند سماع تلك الأخبار: "بالرغم من ذلك فنحن نضحك كثيرًا على مثل تلك الأنباء، بأصواتنا العالية، لا توجد أي حقيقة في تلك الأنباء".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مشاجرة قد وقعت بين الثنائي أليسون بيكر وأندي روبرتسون في غرف الملابس بعد الخسارة من ليستر سيتي يوم السبت.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعرض للخسارة الثالثة على التوالي يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.