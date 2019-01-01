هندرسون يخلد لقب دوري الأبطال بوشم جديد

جوردان هندرسون قائد ليفربول ونجم منتخب إنجلترا يخلد لقب دوري أبطال أوروبا الذي حصل عليه بوشم جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قام النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط ملعب فريق ليفربول برسم وشم جديد احتفالًا بتحقيق فريقه لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعدما نشر فنان الوشوم صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" ومعه قائد وسط ملعب الريدز.

وظهرت صورة للوشم بوجود صورة للقب دوري أبطال أوروبا وتحتها تاريخ تحقيق الريدز للبطولة رفقة هندرسون بنهاية الموسم والذي وافق الأول من يونيو الجاري.

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وكان ليفربول قد حقق اللقب مطلع الشهر الجاري بنهاية الموسم على حساب توتنهام هوتسبير بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما كلًا من محمد صلاح وأوريجي.

ويعد فوز ليفربول بالبطولة هو الأصعب في السنوات الأخيرة عقب عودة الفريق من خسارة كبيرة في ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة وتحويل النتيجة للفوز بأربعة أهداف نظيفة في الإياب.

جدير بالذكر أن النهائي الأخير كان هو الثاني على التوالي لليفربول عقب أن خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.