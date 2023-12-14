هندرسون: لياقتي أثارت دهشة الجميع في إنجلترا .. السعودية هي السبب

نجم الاتفاق يكشف سر تطور حالته البدنية منذ الوصول للسعودية

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أكد جوردان هندرسون نجم الاتفاق رغبته باللعب مع منتخب بلاده، إنجلترا، في بطولة يورو 2024 الصيف القادم، مشيرًا إلى أن رحيله عن الدوري الإنجليزي باتجاه نظيره السعودي لم يُغير تلك الرغبة.

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قائد منتخب الأسود الثلاثة اختار الرحيل عن ليفربول والانضمام لزميله السابق، ستيفن جيرارد، في نادي الاتفاق السعودي، ورغم تشكيك البعض في استمراره مع المنتخب إلا أنه مازال متواجد ويُقدم أداءً جيدًا جدًا.

هندرسون تحدث لحساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس مؤكدًا رغبته مواصلة اللعب مع منتخب إنجلترا والتواجد في اليورو، مشيرًا إلى أن تواجده في السعودية ساعده في تحسين لياقته البدنية كثيرًا.

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إذ قال "عندما أتيت إلى هنا كنت لازلت أريد اللعب لإنجلترا وتمثيل وطني، لازلت أظن أنني أمتلك ما أستطيع تقديمه للمنتخب، لدينا بطولة مهمة هذا الصيف وأريد التواجد مع المنتخب".

أتم "الدوري هنا يزداد قوة يومًا بعد يوم، حالتي البدنية ممتازة وقد أثارت دهشة الكثير في إنجلترا حين عدت إلى هناك، أعتقد أن الطقس هنا في السعودية هو سر ذلك، الحرارة ساعدتني على الحفاظ وتحسين لياقتي البدنية".

يُشار إلى أن الدوري السعودي استقطب العديد من النجوم الكبار الناشطين في أوروبا هذا الموسم وبينهم قائد المنتخب الإنجليزي.

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