هندرسون: كنت على وشك قتل لويس سواريز

هندرسون كان قريباً من قتل زميله في الفريق

اعترف جوردان هندرسون، لاعب ليفربول الحالي أنه كان قد يقتل لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي والريدز السابق، عندما تزاملا معاً في الفريق.

هندرسون انضم إلى ليفربول في 2011 قادماً من سندرلاند وكان عمره 20 عاماً، بينما كان سواريز يقود هجوم الريدز.

هندرسون كشف في تصريحات إذاعية، أن سواريز كان يقوم بمضايقته والسخرية منه في التدريبات ويقلل منه في أول أيامه مع ليفربول.

قائد ليفربول الحالي، أكد أنه شعر بالضيق من استمرار تلك النكات، وكان على وشك ضرب سواريز ومستعداً لقتله بسبب تصرفاته.

وأكد قائد ليفربول الحالي، أن بعد مرور فترة العلاقة تحسنت بينه وبين اللاعب الأوروجوياني، وتركوا الخلافات جانبهم وأصبحواً أصدقاء.

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سواريز لعب مع ليفربول في الفترة من 2011 إلى 2014، وشارك خلالها في 110 مباراة سجل خلالها 69 أهداف.

جدير بالذكر أن هندرسون يحمل شارة قيادة ليفربول في الوقت الحالي، بعد مشاركته مع الفريق في 250 مباراة بمختلف المسابقات.