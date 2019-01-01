هندرسون بعد التتويج بالسوبر الأوروبي: سنواصل الانتصارات

القائد سعيد بالتتويج الأوروبي الجديد

تنفس قائد ليفربول جوردان هيندرسون الصعداء، بتتويج فريقه بكأس السوبر الأوروبية بعد تجاوز مواطنه تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي لموقعة "فودافون آرينا" بالتعادل الإيجابي، قبل أن تصل الإثارة ذروتها في الأشواط الإضافية، بتسجيل ساديو ماني ثاني أهداف ليفربول، قبل أن يرد عليه جورجينيو بهدف التعديل الثاني من علاقة الجزاء، ليفوز بعد ذلك الريدز بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد المباراة قال لاعب سندرلاند السابق لشبكة BT الرياضية البريطانية "كان الأمر صعبًا"، لافتًا إلى الرطوبة العالية في العاصمة التركية الثانية اسطنبول.

وأضاف "الأمور زادت صعوبة علينا في الأشواط الإضافية، وكنا نناضل في هذه الفترة. ومن الواضح أن تشيلسي فريق جيد، وليس من الجيد أبدًا أن تخسر في ركلات الجزاء، كما حدث معنا أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية".

وتابع "مع ذلك، أنا سعيد للغاية لأن أدريان ساعدنا، وسعيد بزيادة عدد ألقابنا. عمومًا استمتعنا بالمباراة وكنا نريد المضي قدمًا بعد مباراة نوريتش سيتي".

🌟أبطال السوبر الأوروبي 🌟 pic.twitter.com/P2OaWYz3qL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وختم "صحيح لم نلعب بشكل جيد، لكننا سنواصل العمل للتغلب على ظروفنا الصعبة، ولا شك أبدًا أننا سعداء للغاية بالفوز بالكأس، كانت مباراة وبطولة مختلفة عن البريميرليغ، وكان من المهم الفوز بها".